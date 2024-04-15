4蛋贈均業北區 傑志重登榜首

傑志做「1哥」！旺角大球場昨日舉行一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由上場聯賽失分的傑志鬥均業北區。最終「藍鳥」憑祖連奴梅開二度，恩查及米基爾各入1球，以4比0擊敗北區全取3分，並以2分壓過理文登上「1哥」之位，但多踢1場。

「藍鳥」為爭奪聯賽錦標，餘下賽事再無失分空間，今場派出恩查、基爾頓及陳俊樂組成中場鐵三角，伊高沙托尼及祖連奴於兩側製造威脅，助迪美路夫攻堅；客隊則派出柏度、卡爾特納及葉卓文鎮守中路，肯迪負責派牌，為林樂勤和羅港威創造突擊機會，馬圖斯先列後備。

開賽後不久，恩查接應角球跣後，羅拔圖頭槌頂中楣。直到18分鐘，恩查起腳省中人，但他加多腳射破林駿杰十指關，助球隊領先1比0。其後傑志攻勢一浪接一浪，38分鐘，基爾頓右路傳中，迪美路夫近門施頂被林駿杰沒收，6分鐘後，祖連奴冷靜扣過對方守將後施射，未能命中目標。上半場補時階段，迪美路夫左路傳中，祖連奴射成2比0完半場。

祖連奴梅開二度 「藍鳥」換邊後幾乎擴大比數，迪美路夫48分鐘接應傳中頭槌攻門，中楣彈出。10分鐘後，後備入替的米基爾橫傳，伊高沙托尼起腳，被林駿杰一抱入懷。北區之後調入馬圖斯加強攻力，到68分鐘幾乎收到效果，馬圖斯接應傳送起腳，被王振鵬救出。

71分鐘，米基爾力壓北區球員頂入，起初旁證示意越位，但VAR覆核後改判入球有效，傑志領先3比0，加上鄭展龍84分鐘助攻祖連奴梅開二度，即使潘沛軒補時階段食胡，傑志贏4比0完場。由於爭標對手理文今輪輪空，因此「藍鳥」全取3分後，以15戰38分升上榜首，但比「黃黑軍團」多踢1場。

圖、文：鄧文滔