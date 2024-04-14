朱成竹李皓晴德國乒賽女雙奪冠

上周五晚在杜塞爾多夫舉行的WTT德國支線賽，港將朱成竹於女雙夥拍李皓晴，決賽以3比2擊敗南韓組合李恩惠/金河英，成功奪冠。這是朱成竹近4個比賽第3個女雙冠軍，個人今站亦喜獲1金1銀佳績。至於男雙何鈞傑與林兆恒，亦在今站獲得一面銅牌。