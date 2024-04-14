4月14日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月14日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
朱成竹李皓晴德國乒賽女雙奪冠
上周五晚在杜塞爾多夫舉行的WTT德國支線賽，港將朱成竹於女雙夥拍李皓晴，決賽以3比2擊敗南韓組合李恩惠/金河英，成功奪冠。這是朱成竹近4個比賽第3個女雙冠軍，個人今站亦喜獲1金1銀佳績。至於男雙何鈞傑與林兆恒，亦在今站獲得一面銅牌。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240414-0414_00286_019/朱成竹李皓晴德國乒賽女雙奪冠
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc