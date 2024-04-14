港男隊打出拚勁憾負荷蘭

香港男子3×3代表隊昨日假維園出戰「FIBA 3×3巴黎奧運資格賽」兩場賽事，頭場面對世界排名第5、頭號種子荷蘭表現毫無懼色，最終在全員極力防守下以11比17告負；晚上港男再登場，以19比21僅負瑞士，完成今屆賽事。（港台電視32周日下午3時25分起直播準決賽及決賽）

昨日吸引大批球迷入場，全場爆滿力撐港隊。港隊由蔡龍德投進中距離先開紀錄，其後荷蘭發力拉開至5比1，但楊睿騏（Ricky）投入兩分球追近，加上楊瑞鴻和徐遠征先後得手，一度追近至5比8，可惜港隊尾段體力下降，效力香港金牛的楊睿騏曾博得對手「u foul」，不負眾望投進兩記罰球，為港隊追至11比17完場。

楊睿騏：為未來現在做準備

身高1米81的楊睿騏面對平均身高1米97的荷蘭隊，收穫全隊最高的5分，另加4記籃板。Ricky承認港隊因體能問題錯失獲勝機會：「對手的確經驗豐富，而我們仍是3×3新手，節奏還在適應中，絕對可以做得更好。」他又感謝入場的球迷：「平時甚麼都聽不到，今次聽到『We are Hong Kong』，內心很澎湃。」說到香港3×3發展，Ricky表示舉辦奧運資格賽是重要一步：「如想爭入下屆奧運的話，現在就要做最好準備！」同日晚上女隊以7比17不敵4號種子波蘭，錄得3連敗無緣晉級。■■圖、文：余樂詩