冠忠南區復仇成功險勝標準流浪

昨日於香港仔運動場上演的港超聯，由冠忠南區迎戰標準流浪。最終南區憑史提芬彭利拿補時射入12碼，小勝有盧均宜和陳耀祖先後被逐的流浪，報卻「賽馬會菁英盃」4強遭淘汰之仇。

南區初段較為主動，5分鐘，李小恆中路推順後起腳斜出，流浪站穩陣腳後尋回不少攻勢，13分鐘，神田夢實主射罰球未中目標，43分鐘流浪獲黃金機會，上形洋介埋門被伍瑋謙救出，劉智樂再加一腳，同樣未能攻破伍瑋謙十指關，雙方半場互交白卷。

「肥彭」補時射入12碼 易邊後主隊繼續壓上，47分鐘，陳傲軒接應傳中頂高，60分鐘，佐佐木周禁區頂接應回傳勁射，卻中柱彈出。南區隨後換入艾華及史提芬彭利拿加強攻力，78分鐘，盧均宜兩黃一紅被逐，多踢一人的南區展開狂攻，但屢遭陳冠燊化解危機。眼看和波之際，補時階段球證觀看ＶＡＲ後，指陳耀祖禁區內犯手球，判罰12碼之餘並將陳耀祖逐離場，「肥彭」操刀一針見針，南區終小勝1比0全取3分。

南區主教練楊正光賽後表示，球隊是役獲勝有助提升士氣：「上場『菁英盃』輸咗畀流浪，大家特別想贏番場，希望嚟緊比賽可以盡情發揮。」是役屢救險球的流浪門將陳冠燊，賽後則眼泛淚光，認為自己失誤導致隊友犯手球輸12碼，感到非常內疚：「今日絕對有機會攞分，臨尾因為自己打唔到手槌，累『阿祖』（陳耀祖）犯手球，好似辜負咗大家咁。」■■圖、文：鄧文滔