深水埗迎大埔打吡搏甩髀

今日港超聯上演地區打吡，深水埗坐鎮深水埗運動場迎戰大埔。深水埗希望發揮地頭優勢搶分，「綠戰士」進攻好手如雲，為緊追前列亦必奮力搶攻。（周日下午3時開賽）

李志堅籲球員勿輕敵 早前於「賽馬會菁英盃」4強出局後，大埔上場即大勝標準流浪重返勝軌，主教練李志堅喜見球隊及時反彈：「球隊冇受到盃賽出局影響，贏番場波叫做保住希望。」今季聯賽首次面對深水埗，「堅Sir」認為對手加入蘇沙及基奧後實力有所提升，提醒球員切勿輕敵：「佢哋表現時好時壞『冇路捉』，但如果調整得好絕對唔易踢。」軍情方面，羅振庭仍有傷在身上陣成疑。

深水埗今季「賽馬會菁英盃」兩鬥大埔皆落敗，主教練陳浩然指聯賽會有所不同：「聯賽同『菁英盃』人腳排陣都好唔同，我哋喺聯賽表現會更好。」大埔前鋒盧卡斯腳風奇順，陳浩然表示會有特別部署：「除嘜實盧卡斯外，大埔唔少球員負責輸送彈藥，唔可以咁輕易畀佢哋傳波。」「陳Sir」又指球隊重返主場作賽，會加倍努力為球迷而戰。