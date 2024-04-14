港超聯旺角場GoodShow 傑志均業北區大有睇頭

米基爾 傑志中場

今日「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場上演焦點賽事，傑志與均業北區正面交鋒。「藍鳥」上場失分而回，衞冕路途上不容再失，不過首循環交手北區僅負2比3，證明有一戰之力。雙方搶分心切，會否出現意外賽果，球迷拭目以待。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志上場受壓下賽和東方，暫代主教練金東進（Kim）承認保住1分已屬幸運，希望球員盡快收拾心情：「東方防守好出色，入唔到波唔單純係球員問題。之後每場對手都好惡啃，好似今日嘅北區，要留心佢哋防守反擊，兩名巴西前鋒同Jordan（林樂勤）都好有威脅。」好消息是前奧地利國腳恩查今場能夠候命。

米基爾：最緊要贏到波 米基爾（Mika）承認上場表現不甚理想，但相信球隊能盡快調整。Mika暫時在聯賽攻入10球，與其餘3位球員並列射手榜榜首，他笑言不會太刻意追求個人獎項：「身為中場要兼顧更多傳波及防守工作，爭取入球有難度，最重要係幫球隊贏波。」

均業北區上場大勝深水埗4比1，終止4場不勝困局，主教練梁志榮喜見球隊沒有明顯犯錯，並希望一班華人球員，可以在進攻端作出貢獻：「華人前鋒踢得唔失禮，朱偉鈞開齋後開始建立信心，黃偉國無論幾時都交到貨。」不過「細榮」坦言球隊發揮仍未算穩定，面對傑志會繼續以平常心應戰，盼球員有所進步。

葉卓文有信心製造阻力 中堅葉卓文是役可望傷愈復出，有信心向「藍鳥」製造阻力：「希望做到教練嘅要求同部署，表現出自己實力。」「卓文」又提到球隊季中簽入前隊友卡爾特納（Tena）後，防守明顯有所改善：「同Tena合作第3年，默契方面冇問題。」

葉卓文 均業北區守將