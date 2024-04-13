何詩蓓小休復出即贏100自

休戰逾月的世界游泳冠軍何詩蓓（圖），完成了4周海拔7000英尺高原訓練後，周四於美國聖安東尼奥出戰TYR Pro Swim Series游泳賽，先於預賽游出53秒67以第1名入決賽。決賽這位香港飛魚盡顯爆炸力，以由頭帶到尾姿態，以52秒74衝線奪冠，先聲奪人。