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何詩蓓小休復出即贏100自
休戰逾月的世界游泳冠軍何詩蓓（圖），完成了4周海拔7000英尺高原訓練後，周四於美國聖安東尼奥出戰TYR Pro Swim Series游泳賽，先於預賽游出53秒67以第1名入決賽。決賽這位香港飛魚盡顯爆炸力，以由頭帶到尾姿態，以52秒74衝線奪冠，先聲奪人。
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