得票逾45%謝家榮再膺每月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「2月最有價值球員」再次由效力大埔的謝家榮奪得。這位24歲的港隊門將亦繼去年10月後，再一次贏得此獎項。

大埔今年2月踢了兩場聯賽，分別5球大勝均業北區，以及0比0賽和理文，謝家榮同樣正選上陣，踢足全場且力保不失，當中作客理文之戰更高飛低撲力挽狂瀾，賽後獲足總選為該役最佳球員。最終「家榮」今月以超過45%的得票率，大幅度拋離傑志的明加索夫及大埔隊友陳肇鈞，繼去年10月後，再度當選每月最有價值球員 。

值得一提，「家榮」也是丹恩奴域、明加索夫及陳肇鈞之後，近年第4位同一季內兩度當選每月MVP的港超球員。「家榮」今季聯賽把關11場，有7場保持清白之身，他坦言自己比較幸運：「剛好在場上做好本分，交到表現，我覺得華人球員能力一直都在，只是有時要機會表現出來。」

聚焦爭標多於個人榮譽 「每月MVP」的得分可以連帶到季尾的球星選舉，不過從沒當選過「全季最佳」的「家榮」表示他的競爭對手表現也很好，對這個獎項不會想太多，又謂注意力始終在球隊整體：「球季尚有一、兩個月，現在大埔還有機會爭港超冠軍，雖然落後傑志、理文，但我想聚焦這裏，多於個人榮譽。」