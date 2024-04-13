體育

黃澤林釜山網賽8強止步

香港網球「超新星」黃澤林昨日出戰ATP挑戰賽釜山公開賽，與東道主球手洪性贊對碰，最後黃澤林以4比6、6比3及2比6，總盤數1比2見負，繼杭州亞運男單8強後，再次不敵這位南韓球手。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc