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黃澤林釜山網賽8強止步
香港網球「超新星」黃澤林昨日出戰ATP挑戰賽釜山公開賽，與東道主球手洪性贊對碰，最後黃澤林以4比6、6比3及2比6，總盤數1比2見負，繼杭州亞運男單8強後，再次不敵這位南韓球手。
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