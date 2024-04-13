苦戰不敵匈牙利 唐曉蕾：已盡全力

「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」昨日假維園展開，東道主香港女子隊A組首場即硬撼世界排名高踞第7、賽事頭號種子匈牙利女子隊，最終在唐曉蕾得4分下，以7比21告負。稍作休息後女隊再度披甲鬥埃及，力戰至12比19落敗。（港台電視32周六下午3時30分起直播次日賽事）

港隊主場出擊，有球迷舉牌支持，現場打氣聲勢浩大，更有球迷於中央圖書館天橋觀戰。可惜雙方實力相差甚大，匈牙利甫開戰即打出10比1攻勢，加上得分主力李祉均手感「麻麻」，最終港隊以7比21告負。

男隊首仗不敵奧地利

雖然敗陣而回，但港隊整體表現未有怯場，唐曉蕾認為早前亞洲盃經驗令球隊成長不少，惟唐曉蕾亦承認匈牙利的個人技術更比她們「高幾班」，即使輸波但「已經盡全力」。至於同晚女籃再鬥埃及，兩隊戰況緊湊，更一度追成7比7。可惜埃及尾段連轟兩記2分球，最終港隊以12比19告負。李祉均賽後表示：「希望打出港隊應有態度，就算我們排名不高，對強隊都會搏命。」另外，由楊睿騏、徐遠征、楊瑞鴻和蔡龍德組成的香港男子隊首場以10比21不敵奧地利。