東方旺角場擺陣迎晉峰

港超聯今午另一場賽事，由東方坐鎮旺角大球場迎戰晉峰。東方上場對傑志大好形勢下失分，加上「手球爭議」掀起之一連串風波，球員能否短時間內收拾心情交出應有表現，備受球迷們關注，且看近況低迷的「粉紅兵團」，能否有機可乘。（周六下午3時開賽）

盧比度︰未受手球爭議影響 各項賽事近6場保持不敗的東方，上輪聯賽遭傑志逼和，惟賽後球會因不滿球證判決，向足總提出質疑，主教練盧比度（Chino）強調球隊不會受事件影響：「球隊想專注呢場比賽係有難度，我哋會盡力唔去諗球賽以外發生嘅事。」東方今季兩次面對晉峰全勝，Chino表示球隊不會因此鬆懈：「晉峰雖然喺榜尾，但佢哋班球員好跑得，我哋冇得放軟手腳。」人腳方面，受肩傷影響的鐘樂安，仍須時間養傷無緣披甲。

晉峰上場意外以1比2不敵全華班的香港U23，總教練何信賢直言賽果意想不到，除了不滿外援發揮，又指球隊集中力不足，以及落後時太心急，攻守表現完全未如理想。「粉紅兵團」近9場聯賽全敗，暫時在積分榜包尾，「何Sir」稱士氣難免受影響，但面對東方會全力搶分：「好耐冇贏波，最後5場成績想改善嘅話，要睇球員心態，起碼擺脫包尾先。今場盡量減少失誤，攞到控球權嗰陣再做好啲。」