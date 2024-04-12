足球評述最緊要熟 學員Dickson：享受屬於我嘅時刻

另一位參與「第11屆賽馬會青少年體育記者計劃」的學員洪肇鉦（Dickson）則擔任評述員一職，他表示今次經歷有助了解自身不足，又指自己相當享受。

對本地足球不太熟悉的學員Dickson，今次為初次正式講波，他坦言最大困難在於認人：「下半場兩隊換入後備球員之後，由於自己唔係太熟，認人有難度，令到講嘢有啲亂。」同時Dickson又認為需要更加主動爭取發言：「自己唔想搶咪，但又唔知咩位入，所以有時好被動，會等人講晒先再出聲。」

講波必須轉數快 不過Dickson笑言對自己表現已經「收貨」，指相當享受今次經歷：「至少冇連累到隊友，或者講錯嘢。有啲位仲講到十幾秒，感覺嗰陣好似屬於我嘅時刻。」然而Dickson承認與成為專業評述員仍有一段距離：「做評述員轉數要好快，但自己向來唔多用腦，好鍾意發呆。依家明白講波之前要準備好多嘢，愈多資料就愈多武器攞出嚟用。」

「第11屆賽馬會青少年體育記者計劃」分工合作，Good Show !