港隊雙星搶Dunk奧運列車 3x3狂熱席捲全城！

三人籃球自從被納入奧運正式項目後，近年正急速發展，香港亦順應國際趨勢，加強推廣「城市運動」。今日將代表香港出戰3x3奧運資格賽的蔡龍德和陳偉萍認為，三人籃球適合香港發展，盼望香港能設立職業隊，讓球員有更多機會出外比賽，登上國際舞台。

香港近年積極推動城市運動（例如三人籃球、運動攀登、滑板等），康文署透過「體育資助計劃」，提供約1,000萬元資助予相關體育總會舉辦超過400個活動。香港近年亦成功舉辦三人籃球世界級賽事，例如FIBA 3x3 世界巡迴賽——香港大師賽，學界賽事亦有馬拉松賽改為三人制，加上坊間各類型的三人賽，令這項新興運動曝光率提升不少。

成立梯隊發掘潛質新星 身兼籃球教練的香港3x3籃球代表蔡龍德對於新趨勢表示歡迎：「近年愈來愈多3x3比賽，三人籃球走進校園是好事，其實青少年一開始接觸籃球都是3打3、4打4，他們可以從中學習個人技術、小組配合。」全港現時僅有烏溪沙青年新村的3x3訓練基地符合FIBA國際標準，不過由於香港三人隊與五人隊合練，故訓練多於修頓進行。去年代表香港女籃出戰3x3亞洲盃外圍賽的陳偉萍認為，港隊要追上國際水平需多方面配合：「舉辦大賽的確可令更多人認識三人籃球，但配套仍有待改善，例如可向球員派發3x3專用比賽球作日常練習，另外分開五人隊和三人隊訓練會較有系統，未來亦可建立梯隊，發掘具潛質的年輕球員專門訓練3x3。」

組軍職業隊吸收經驗 擁有不少三人賽經驗的蔡龍德又指，香港與國際水平差距不算很大，有潛力發展：「就如我們早前在大師賽擊敗黑山職業隊，證明香港球員可以在3x3舞台充分發揮。我認為香港可嘗試成立一支3x3職業隊，參加內地的Super 3 League（中國男子三人籃球超級聯賽）或世界各地系列賽分站，吸取經驗。」

香港今日起至14日主辦FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽（首站），香港男、女子3x3代表隊將歷史性主場作賽，與另外7個國家或地區爭逐奧運入場券，蔡龍德期待在主場爭取佳績：「三人籃球有機會爆冷，看看能否贏一、兩場。比賽頭5分鐘很重要，一開波就要防守硬淨和集中。」

陳偉萍亦稱賽事對香港球員別具意義：「人生首次打奧運資格賽，在港比賽心情興奮又緊張，我們會盡力而戰，爭取出線。」資料來源：港協暨奧委會《奧訊》