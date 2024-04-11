何允輝陳晞文盼滑浪風翼成奧運項目

一連5日的「2024亞洲滑浪風翼錦標賽」昨日在赤柱展開，兩位爭取衞冕的港將何允輝（Rafeek）及陳晞文（Hayley），均希望這項運動成為奧運項目。

赤柱昨日上演亞錦賽 賽事一連5日於赤柱正灘上演，昨日即舉行正賽，男女子組頭10名將晉級周日的準決賽，爭取打入同日較後時間舉行的決賽。滑浪風翼已獲國際風翼運動協會及世界帆船組織認可，香港站為其中一站世界排名計分賽及亞洲最大型的滑浪風翼洲際級別賽事，令賽事高手雲集，包括去年男女子「世一」馬菲斯基奧及施柏露，他們昨日亦包辦男女子組第一。

港將何允輝和陳晞文在去年舉行的首屆比賽掄元，經過首日賽事後，兩人在各自組別暫列第2和第4位，另一港將魏瑋恩則於女子組排次席。何允輝透露自己剛從滑浪風帆代表隊退役，現投身滑浪風翼：「其實我在3至4年前已接觸滑浪飛翼，直到亞運風帆選拔落選後，教練叫我試玩滑浪風翼，發現這個項目相當刺激。」

至於同樣從滑浪風帆「轉投」滑浪風翼的Hayley則表示：「以往長年衝擊奧運資格，心態難免感到疲倦，現時只想好好享受滑浪風翼帶來的快樂，不會給自己太大壓力。」圖、文：鄧文滔