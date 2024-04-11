柔道亞錦賽4.20香港開打星級名將參戰

巴黎奧運資格計分賽事之一的亞洲柔道錦標賽，本月20日起一連4日於香港上演，36支隊伍近300位運動員力爭獎牌之餘，亦為登上奧運列車作最後一擊。賽事吸引多位世錦賽獎牌得主及奧運代表爭逐，以此作為奧運前主要熱身。

港隊派出4男3女競逐 中國香港柔道總會昨日公布獲國際柔道聯盟核准及亞洲柔道聯盟確認主辦2024亞錦賽，賽事於本月20至23日在九龍灣國際展貿匯星上演，至今有36支隊伍共273名運動員報名，賽事設男女子共14個級別項目，壓軸賽日將有男女子混合團體賽。不少已獲奧運資格或正爭逐入場券的運動員報名，包括上屆東奧男子60公近以下級別銀牌得主中華台北的楊勇緯、女子52公斤以下級別世界2姐烏茲別克名將凱迪約羅娃等，已落實來港爭逐。

東道主港隊將派出4男3女應戰，包括男子66公斤以下級的蔡學正、王嘉祺，男子73公斤以下級的麥康年，男子81公斤以下級的李玨穎；女子48公斤以下級的王嘉莉、何樂怡，以及女子57公斤以下級的楊樂琳。賽事免費入場，公眾可親身為一眾將港打氣。