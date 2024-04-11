FIBA3x3巴黎奧運資格賽 世界籃壇勁旅維園激戰

籌委會主席黃耀建（右）相信賽事定能推動 3x3 在港的發展。

雲集多隊世界級籃球勁旅、爭奪奧運參賽資格的FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽，本月12日至14日在維多利亞公園盛大舉行！14隊來自世界各地的男、女子國家或地區代表隊，將與東道主中國香港男、女子代表隊，在這項賽事追尋屬於自己的奧運夢！

FIBA將三人籃球規範化並定名為 3x3 之後，這個項目由青年奧運會開始進入奧林匹克大家庭，到2020年東京奧運會成為正式比賽項目後，其受關注程度也是水漲船高。

比賽節奏快、緊張刺激、攻守轉換頻密、每場比賽時間為10分鐘，這些因素決定了 3x3 對「Z世代」的青少年具備吸引力。香港主辦FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽，令中國香港男、女子代表隊得到一個在主場爭取奧運參賽席位的機會，跟世界各地的高手站在同一起跑線上，爭奪奧運資格。

「M」品牌認可活動購票從速 這次賽事，男、女子組各8隊參賽，贏家可以入圍巴黎奧運。男子組賽事，中國香港與去年FIBA 3x3 世界盃排名前10的荷蘭、奧地利、瑞士同組，在群雄環伺下迎難而上、挑戰高手；女子組賽事，匈牙利、埃及、波蘭與中國香港同組。

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」 品牌，標誌着緊張、精彩、刺激的大型體育活動。賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）相信，透過此次籃壇盛事，必定能推動 3x3 在港的發展，也展示香港作為國際體壇舞台的實力。

賽事門票以單日票形式於快達票各銷售網絡發售，售價分$200、$450及$1200，定價最高的門票可獲贈送多款賽事紀念品，而於快達票網站 www.hkticketing.com或手機應用程式購票，並輸入優惠碼3x3hkg，將可享票價七折優惠。

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港隊代表楊瑞鴻剛參戰亞洲盃外圍賽，提升戰力。 「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」新聞發布會日前在栢寧酒店舉行，大會公布活動最新亮點。 賽事將有男、女子組各８隊參賽，贏家可取得巴黎奧運入場券。