上形洋介陳耀祖入波淘汰冠忠南區 標準流浪一吐烏氣首闖決賽

昨晚「賽馬會菁英盃」假旺角大球場上演4強激戰，冠忠南區與標準流浪爭奪最後一個決賽席位。結果流浪一洗近期頹風，憑着日援上形洋介上半場先開紀錄，加上陳耀祖補時階段「埋齋」，以2比0擊敗南區，首度闖入決賽，與傑志爭奪今屆「賽馬會菁英盃」錦標。

５‧ 15決戰傑志 南區正選派出伍瑋謙、陳潤潼及趙聡悟3位Ｕ22兵，冨樫凌央、古安奴及川瀨浩太等復任正選，艾華與史提芬彭利拿於前線衝鋒陷陣；流浪方面陳冠燊、龍梓軒及趙正宇3位Ｕ22兵擔正，林嘉緯、林衍廷及神田夢實坐鎮中場，支援伊巴謙與上形洋介攻堅。

雙方開局互有攻守，14分鐘艾華交橫，冨樫凌央後上一射僅僅柱邊出界。33分鐘，南區後場傳球失誤，上形洋介在伍瑋謙出迎前搶到皮球，惟未能射入空門。流浪攻勢愈見入肉，40分鐘神田夢實落底傳中，林嘉緯禁區內無人看管下一射越楣而去。2分鐘後，神田夢實再送出直線，上形洋介禁區頂一射得手，為流浪完半場前打破僵局。

換邊後流浪仍然是較為主動一方，51分鐘，神田夢實及林衍廷先後起腳，同樣被伍瑋謙化解危機。60分鐘，流浪前場罰球機會，神田夢實操刀直射，再被伍瑋謙托出底線。南區之後換入積遜力圖加強攻勢，惟效果一般，補時階段空群而出下，更被陳耀祖再下一城，結果流浪贏2比0，打入5月15日的決賽。圖／文：林卓臻、李浚湣