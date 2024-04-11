拔萃男書院重燃爭勝籃球火

學界籃球「天花板」英華書院及拔萃男書院歷年來無數硬碰，下月兩支勁旅在Panasonic學界籃球邀請賽繼續列陣，俱被視為奪標熱門，英華向「4年冠」創舉全速挺進，男拔處「死亡D組」爭取出線硬仗連場，然而為重返榮耀誓必搏盡，兩支星將球隊於Panasonic舞台的表現，絕對令人期待！

拔萃男書院本學年於九龍區學界賽捲土重來，重奪冠軍，惟精英賽未能再接再厲，眾將期待於「Panasonic學界籃球邀請賽」重振聲威。主力鄭祉活明言：「目標是冠軍，要贏回所有之前輸過的球隊！」

男拔本學年於九龍區D1學界決賽力挫英華書院，重返精英賽，不過在決賽遭同一對手擊敗，奪亞而回。隊長陳偉邦自責地說：「我表現不好，不配當隊長。」另一主力鄭祉活則承認球隊心理準備得不夠好：「缺少了贏D1的決心和那團火。」

鄭祉活回憶球隊上學年經歷低谷後，全靠隊友團結一心，才能再次登頂，他鼓勵隊友重拾鬥志：「上學年球隊失去了精英賽參賽資格，大家都很失落，所以我們去年暑假已經開始好努力練波，追回失去的一切，齊心贏冠軍送給上屆的師兄，好想向外界證明，誰才是真正的學界王者。」鄭祉活極期待回到修頓與各隊一決高下：「Panasonic賽頭兩階段只打20分鐘，我們一定要盡快投入比賽，不給對手任何機會。」