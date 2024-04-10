世錦賽處子戰張家瑋有驚喜

世界桌球錦標賽周一展開外圍賽爭逐，今年2月贏得WSF錦標賽兼取得未來兩季職業賽資格的香港新進球星張家瑋，在首天賽事出戰個人「處子作」，全場表現搶鏡，交出4桿60+，惟與蘇格蘭的羅斯梅亞打足19局後，以9比10一局飲恨無緣晉級。

4桿60+僅輸9:10出局

作為今季桌球賽事壓軸的世錦賽，3名港將傅家俊、李俊威及張家瑋參戰爭逐外圍賽，其中「家瑋」更是初試啼聲，首圈面對世界排名98位的羅斯梅亞開局未太適應，更讓對手連轟兩Cue 84度，落後0比4，然而張家瑋隨後逐漸適應，並在第6及7局「起迫」交出66及61度，連贏3局將距離拉近，而休息過後張家瑋更愈戰愈勇，在第10局起連贏6局，一度反領先9比6，其後在關鍵的第16局，二人拉鋸，經驗稍為佔優的羅斯梅亞成功把握機會，並一口氣連贏4局反勝，令張家瑋錯過了晉級機會。