岩手地標戰開齋 蘇鎧霖：再加倍努力

效力日本球隊岩手斑馬的港將蘇鎧霖、湛靜雯及吳卓蔚，周日於東北女子足球2級聯賽開咧戰齊齊亮相，最終球隊以1比4不敵JFA福島青年軍。其中於地標戰為球隊建功的蘇鎧霖就形容感覺不真實，並指出仍需要繼續努力，進一步與隊友建立默契。

學日文與隊友加強默契 蘇鎧霖及湛靜雯上月底正式宣布加盟岩手斑馬，是日隨球隊作客出戰聯賽開咧戰，3位港將齊齊擔正。上半場先失兩球的岩手斑馬，換邊後49分鐘，由蘇鎧霖扳回一城，惟球隊最終仍以1比4不敵對手。對於在地標戰擔正兼建功，蘇鎧霖表示感到難以置信：「首次外流開幕戰正選亦成功取得入球，好似發緊夢。」

她亦分享到兩地聯賽的分別：「最大分別係速度同細節上，日本每位球員基本功紮實，左右腳並用，而且整體組織有系統有體系，今日對手係福島青年軍，聽說只係高中生，但從小開始培訓，每位都踢得好細膩。」蘇鎧霖形容自己仍與隊友磨合中，其中溝通是一大難題：「希望繼續努力學日文，盡快同隊友喺球場內外溝通好。」