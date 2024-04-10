歡迎球迷組隊「鬥波」 向網紅挑機 黃耀建︰讓更多市民愛上3×3

香港即將首次主辦「FIBA 3×3巴黎奧運資格賽」，賽事將於4月12至14日一連3日於維多利亞公園舉行。中國香港3×3代表隊獲得外卡首次參與這項大賽，將與世界各地勁旅切磋球技，賽事籌委會主席黃耀建表示，「期待大家入場撐港隊，希望透過今次比賽加強公眾參與度，令大家愛上三人籃球，另外想提供一個平台讓港隊登上國際舞台，向世界頂尖球隊學習。」

與商界合作實現運動產業化 3人籃球近年在香港火速冒起，繼「FIBA 3×3世界巡迴賽——香港大師賽」後，即將首次主辦FIBA 3×3巴黎奧運資格賽，為本地舉辦的最高級別賽事，獲得政府「M」認可。賽事由M1 Group Limited主辦，行政總裁兼賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）期望賽事進一步推廣這項新興運動：「首先期望能令更加多市民接觸到三人籃球，從而愛上這個運動。第二就是提供平台讓香港隊與世界各地頂級球手切磋，找出要進步的地方。第三則希望透過這一個賽事，聯繫到體育文化旅遊。」

連續贏兩場將籃球帶回家 說到近年大賽帶來的成果，Kenny舉例指：「現場街場或學界比賽，見到大家更多用三人籃球的戰術，這是我們賽會所樂見的。我們期望與商界繼續合作，實現運動產業化，希望將來三人籃球可以更加普及，大家就算打街場，大家都會用正規的籃球。」

以往香港大師賽以嘉年華形式舉行，今次為提升公眾參與度，大會將在比賽場地旁設立兩個三人籃球場供球迷組隊「鬥波」，更會邀請內地「網紅」來港「挑機」，讓球迷親身感受三人籃球魅力所在。Kenny透露，「兩個球場都是FIBA地板，其中一個更是國際標準，歡迎球迷來組隊鬥波。我們亦準備了1000個標準三人籃球，如能連續贏兩場，即可將籃球帶回家。」

黃耀建認同要提升港隊實力，成立職業隊是未來主流方向：「相信這是長遠必定會做的事，希望我們的努力吸引有能力，有實力的贊助商，最終誕生香港首支全職3人籃球隊。」賽事門票仍然發售中，Kenny透露銷情比香港大師賽理想，暫已售出7至8成門票，呼籲有興趣的球迷於快達票買票。