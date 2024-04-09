東方足球隊投訴球證執法

東方於上周六的聯賽與傑志賽和0比0，其中球證何煒昇（黑衫）及VAR團隊的判決引起爭議；東方聲明中表示：「比賽下半場53分鐘，本會球員馬希偉在禁區內盤扭過人時，兩間傳媒機構均捕捉到傑志守衞在禁區內以手部觸及皮球，影響己方球員進攻方向，但當時球證和視像助理裁判都未有任何表示。」

去信足總要求交代

聲明續指對此感到無奈和悲憤：「足總於今季賽事引入VAR，是為了增加裁判團隊在場上判決的準確性，本會今年多次遇上己方或對方在禁區內發生手球的犯規事件，VAR亦一直有為犯規進行視像覆核，惟今次裁判團隊並沒有進行任何判決表示，嚴重影響賽事公信力。」球會續稱：「將正式向足總及裁判小組了解整個判決過程、VAR助理裁判及主裁判溝通程序是否出現問題，我們期望在此事件上得到公平徹實和合理解釋。若比賽成績受到其他人為欠缺專業的因素影響，本會深表失望及遺憾。」■林卓臻報道