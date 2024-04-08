「衛斯理兄弟」激讚氣氛：跳到腳軟

香港七欖一連3日於大球場舉行，賽事吸引到在《哈利波特》電影系列中飾演「衛斯理兄弟」的占士菲力普斯和奧利華菲力普斯入場，兩人笑言雖在南看台跳到「腳軟」，但熾熱氣氛令他們相當難忘。

「像一場盛大派對」 菲力普斯兄弟均是欖球狂熱分子，奧利華表示在七欖球迷心中，香港賽有着特別的地位：「一說到世界七欖系列賽，就一定會知道『Hong Kong Sevens』，這是世界聞名的比賽，球迷從世界各地而來，悉心打扮聚在一起開音樂派對，很有特色。」占士亦大讚：「大球場氣氛超正，近4萬人一起歡呼打氣，令人很難忘。我們去了南看台那邊，球迷可以用瘋狂來形容，大家又唱又跳，像一場盛大派對，好好玩，不過下次我可能要穿對更舒適的鞋，跳得太多有點累，哈哈！」

今次是兩兄弟繼2021年後再度訪港，場內獲不少球迷要求合照「打卡」，占士直言感到窩心：「今次來吃了菠蘿包、也去了山頂凌霄閣等地，有不少有趣的體驗。球迷見到我們都很熱情。」說到支持的球隊，兩人如數家珍地說：「英國、香港，還有法國女子隊，因為和她們聊天後，被這支女子隊的決心所感動。」