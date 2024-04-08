姚錦成圓滿Last Dance港欖銀劍賽擒日本封王

港隊首階段曾不敵日本，昨日再遇即主動搶攻，隊長禾獲特率先邊線達陣，惟球證看「VAR」後判出界在先，得分無效。港隊邊線再開，由菲立斯完成達陣，加上房傑鋒兩番達陣成功，港隊半場領先15比0，下半場日本雖奮力狂追，但港隊仍贏22比12，如願封王。

今屆接任姚錦成的翼鋒房傑鋒，賽後用「完美」形容今屆賽事：「我有得分，成哥（姚錦成）有打波，好完美。」至於姚錦成賽後哭得幾乎失聲：「感謝教練最後兩分鐘讓我落場，好唔捨得要離開……每次都說是最後一次，但今次我真的要和大球場一起『Last Dance』了。」這位港欖傳奇和隊友繞場接受球迷歡呼，長達一個鐘：「我這幾天盡量回應球迷，他們是我打欖球的推動力，每次都是靠他們，我才能在大球場有所發揮，證明華人可以在欖球界發光發亮。」