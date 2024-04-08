姚錦成圓滿Last Dance港欖銀劍賽擒日本封王
本年度香港七欖昨日在大球場圓滿結束，港男於Melrose銀劍賽決賽以22比12力挫日本，成功封王。與大球場一同退役的姚錦成，賽後向球迷告別時哭成淚人，顯得相當不捨：「完啦！終於可以飲啤酒慶祝！」
港隊首階段曾不敵日本，昨日再遇即主動搶攻，隊長禾獲特率先邊線達陣，惟球證看「VAR」後判出界在先，得分無效。港隊邊線再開，由菲立斯完成達陣，加上房傑鋒兩番達陣成功，港隊半場領先15比0，下半場日本雖奮力狂追，但港隊仍贏22比12，如願封王。
今屆接任姚錦成的翼鋒房傑鋒，賽後用「完美」形容今屆賽事：「我有得分，成哥（姚錦成）有打波，好完美。」至於姚錦成賽後哭得幾乎失聲：「感謝教練最後兩分鐘讓我落場，好唔捨得要離開……每次都說是最後一次，但今次我真的要和大球場一起『Last Dance』了。」這位港欖傳奇和隊友繞場接受球迷歡呼，長達一個鐘：「我這幾天盡量回應球迷，他們是我打欖球的推動力，每次都是靠他們，我才能在大球場有所發揮，證明華人可以在欖球界發光發亮。」
新西蘭男女隊同冧莊
同日上演的銀劍賽女子決賽，港女欖力戰下以10比24不敵中國，無緣冠軍，至於晚上盃賽決賽，新西蘭男女子隊分別擊敗法國及美國成功衞冕，成為大球場的「最後王者」。■圖／文：余樂詩、李章杰
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