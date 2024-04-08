繼續食住！均業北區雙殺深水埗

昨日在北區運動場上演的港超，均業北區於主場與深水埗合演「地區打吡」。最終北區憑柏度「起孖」，加上林樂勤和馬圖斯建功，繼聯賽首循環後再以4比1擊敗深水埗。

北區初段較為主動，戰至中段朱偉均禁區內被鄧子均侵犯，球證直指12碼點。雖然林樂勤操刀被梁興傑擋出，但他衝前補射得手，主隊領先1比0，28分鐘韋法頓傷出，要由柏度入替。其後球證指鄧嘉禁區內遭林樂勤侵犯，但VAR覆核後指林樂勤沒有犯規，並向插水的鄧嘉判罰黃牌。上半場尾段黃偉國把皮球送入網窩，惟有北區球員被指越位在先，完半場前一刻，柏度接應罰球頂入，北區領先2比0完半場。

深水埗換邊後一口氣調入尼高拉斯、張廣然及基奧加強攻力，隨即收到效果，卡爾特納禁區內侵犯小田倉康太，VAR介入後球證判出極刑，鄧嘉57分鐘操刀射成1比2。正當客隊士氣正盛之際，卻遭柏度接應角球頂成3比1，85分鐘，馬圖斯接應羅曉聰傳送單刀「埋齋」，北區贏4比1完場，聯賽雙殺深水埗。

梁志榮喜見「本地薑」爭氣 北區是役僅派出3名外援擔正，馬圖斯及肯迪兩位主力先列後備，但球隊半場仍能領先兩球，主教練梁志榮大讚本地球員爭氣：「雖然外援都好重要，但只要本地球員畀心機，證明自己有作用，我就會畀機會佢哋踢，等佢哋有機會去成長。」■圖、文：鄧文滔