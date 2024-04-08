2:1力挫晉峰 香港U23成軍3年聯賽開齋！

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」假斧山道運動場爆發榜尾激鬥，由香港U23於主場迎戰晉峰。結果香港U23憑林學曦的入球，以及對手梅田小太郎擺烏龍，以2比1險勝比賽尾段有金賢昊扳回一城的晉峰，香港U23取得2021年成軍以來，首場聯賽勝仗。■圖、文：林卓臻

香港U23是役繼續由隊長林學曦負責攻堅，鄧筵霑復任正選，與鄭進泓及何瀧浩組成3人中場；「粉紅兵團」方面，金相佑刑滿復出，連同李倫權、金賢昊及文智星另外3位韓援，加上梅田小太郎與柴田勇輝兩位日援齊齊擔正。

兩隊為擺脫頹勢同樣不作保留，香港U23迅速入局，8分鐘林智豐交前，林學曦接應一射得手，為主隊打開紀錄。其後現場雷雨交加，場地因滂沱大雨濕滑情況嚴重。晉峰力圖反撲，不過梅田小太郎幾次起腳，以及多次角球攻勢，都未能造成威脅，半場落後一球返更衣室。

換邊後香港U23再接再厲，57分鐘角球機會，鄧筵霑開出斬入禁區，導致梅田小太郎失誤踢入自家大門，主隊領先至2比0。63分鐘，林學曦前場反搶成功後單刀赴會，惟兩次射門都被龐焯熙撲出。晉峰其後有李倫權射門得手，但球證看完VAR後，認為他犯手球在先，入球無效。踢至補時階段，金賢昊一度為晉峰追至1比2，但為時已晚，結果香港U23完場險勝2比1，球隊成立3季以來，首次於聯賽品嘗勝利滋味。

司徒文俊笑言「幾驚腰斬」 香港U23主教練司徒文俊賽後表示：「今日球員嘅鬥志同精神狀態好咗好多，就算出現唔理想嘅情況，大家都冇亂到。」球隊領先後天氣變得惡劣，「司徒Sir」笑言當時非常擔心：「見呢度閃下嗰度又閃下，幾驚腰斬。」他承認天氣影響兩隊發揮，幸球隊的壓迫戰術成功牽制對手。