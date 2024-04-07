第3戰憾負香港東方照奪首名

香港甲一球隊香港東方昨日出戰第3場亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首階段外圍賽，最終香港東方以80比83不敵Bishrelt Metal，但仍以較佳對賽成績力壓柏維拿萬隆位列榜首，篤定首名晉級次階段。

今仗香港東方入局較快，一度拉開16比8，但Bishrelt Metal其後大舉反撲，打出10比0的攻勢，幸好艾臣道夫挺身而出連奪5分，助東方領先21比18完首節。次節吳松峻手感回順，加上卜聿揚大力入樽振士氣，將比分拋開至雙位數，逼使Bishrelt Metal叫暫停重整旗鼓，並追至35比44完半場。

80:83不敵Bishrelt Metal 下半場Bishrelt Metal發力狂追，東方則依靠基拔及麥洛連取分，被追至60比63進入最後1節。第4節兩軍比分咬住上，東方手感回落下，被Bishrelt Metal更一舉反超前74比71。雖然在讀秒階段東方憑基拔兩罰全中再度領先80比79，可惜在最後一擊基拔被對方偷球後快攻入樽，香港東方終以80比83落敗。

由於香港東方首兩仗分別勝森美蘭金群利金鹿及柏維拿萬隆，即使是役失利，仍可憑較佳對賽成績，力壓戰績同為2勝1負的金鹿位列榜首，篤定首名晉級下一圈外圍賽。