大勝泰國香港女欖闖銀劍決賽

香港國際七人欖球賽昨日續於香港大球場舉行，是日賽事雖受天雨影響，但無阻球迷熱情，南看台早於下午2時爆滿。香港女子隊於Melrose銀劍賽以28比10大勝泰國，兩連勝姿態進軍決賽，至於香港男子隊則以14比33不敵日本，錄得1勝1負。

香港男、女子隊今屆均在新增的Melrose銀劍賽亮相，其中女隊昨日鬥泰國，上半場憑巴達莎米奇拉和莊嘉欣達陣，半場領先14比5，下半場20歲的巴達莎米奇拉再度建功，加上隊長高香慧的達陣，最終以28比10大勝，兩連勝晉級今日舉行的決賽。

男隊負日本形勢被動 巴達莎米奇拉於菲律賓出生，父母同為菲律賓人，她從1歲起來港，今年取得香港護照，賽後她興奮地表示：「大球場氣氛真的很好！達陣是隊友的功勞，我只是負責完成，今年是我第2個香港七欖賽，好開心可以向大家展示我們的努力成果。」

至於香港男隊前日以19比17險勝中國後，昨日迎來亞洲勁旅日本，以14比33落敗，錄得1勝1負，出線形勢變得被動，今日中國對日本的賽果將決出最後出線決賽的球隊。首次亮相大球場的香港27歲華將房傑鋒賽後表示，大球場氣氛令他相當緊張，觀眾熱情令他會心微笑：「入場望到香港球迷時不禁展露笑容，但很快就投入比賽，期間聽到大家叫『香港！』，對手達陣時會有噓聲，首次感受到主場氣氛，感覺好特別。」

圖、文：余樂詩、李章杰

巴達莎米奇拉