傑志失分雙藍會窿對窿

至於昨午港超聯在旺角大球場爆發的「雙藍會」——傑志主場鬥東方，雖然東方整場表現較佳，可惜總欠門前一腳，結果與「藍鳥」踢成0比0，各得1分。

東方甫開賽即反客為主，10分鐘梁振邦交出長傳，巴科爾單刀被王振鵬出迎封走。23分鐘余在言傳中，巴科爾禁區接連起腳卻被對方後衞擋走。隨後比賽出現小插曲，本身有牌在身的艾里奧，蓄意拉跌巴科爾，但球證只判犯規，未有再出示黃牌將他驅逐離場，引起東方職球員激烈投訴。直至41分鐘，傑志才出現今場第一腳攻門，但米基爾勁射角度太正，半場兩隊互交白卷。

東方巴科爾屢失戎機 易邊後兩隊互相搏錘，東方黃皓雋推大位起腳被擋，巴科爾補射高出，傑志則有迪美路夫遠射被葉鴻輝接實。「藍鳥」隨後換入陳晉一、祖連奴，但78分鐘差點失守，巴科爾起腳被王振鵬擋出，前者再順勢斬入禁區，但尾柱的黃皓雋頭槌，被艾里奧成功護空門。87分鐘馬高斯起腳被王振鵬撲出，後備入替的于楊門前又炒高。最終兩隊互交白卷，「藍鳥」落後榜首理文1分。

圖、文：李浚湣