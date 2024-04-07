冠忠南區2:1搞掂港會

同日另一場港超聯「下晝波」，則為冠忠南區主場鬥港會。結果南區憑杜馬思及李小恆，上下半場各入1球，以2比1小勝靠莊馬仕比賽後段扳回一城的港會。

主場出擊的南區開局優勢明顯，7分鐘南區快攻機會，史提芬彭利拿射門被港會門將邁亞沒收。15分鐘，陳凱柏開出角球，杜馬思楔前柱一頂入網，為主隊先拔頭籌。26分鐘，鞠盈智高波傳入禁區，伏兵遠柱的李小恆接應一射，被邁亞封出底線。42分鐘，白星馳開出角球，劉學銘躍起一頂，僅僅偏離目標。

莊馬仕尾段破蛋 易邊再戰，港會搶回不少攻勢，47分鐘，簡嘉亨左路壓落底線窄位起腳，省中南區守將出界。48分鐘後，李俊諺傳中，門前接應的泰亞高未能將皮球撞入網。52分鐘，簡嘉亨底線傳中，泰亞高接應頭鎚攻門，被顏翱天托出底線。87分鐘，後備入替的趙聡悟交出直線，李小恆單刀射入，為南區拉開比數。但港會僅僅1分鐘後，就憑莊馬仕接應傳中破網扳回一城，可惜為時已晚。最終南區將2比1勝局保持到完場。

圖、文：林卓臻