榜末大戰香港Ｕ23晉峰冇保留

香港Ｕ23目前14場聯賽僅得3分，敬陪末席，主教練司徒文俊直指是役為搶分戰，提醒球員做好防守，避免因失誤導致落後：「晉峰好鍾意放過頭波打身後，又會用好多無球走位製造威脅，所以我哋要小心防守，唔好咁易被佢哋拉散防線。」進攻方面，「司徒Sir」希望球員把握對方打高位壓迫時的空位，創造攻勢：「當晉峰打逼搶嗰陣，大家可以試吓利用佢哋暴露嘅空位搓番出去，雖然呢個戰術比較冒險，但我信班仔有能力做到。」

近8場聯賽不勝的晉峰，聯賽榜已跌落倒數第二，總教練何信賢坦言屬意料之外，又強調今場面對「難兄難弟」的香港Ｕ23，會以全取3分為目標：「成績比季前預期落差好大，年輕球員進步好慢。今場邊隊贏好睇臨場發揮，如果我哋繼續再輸落去，對軍心嘅影響會好大。」對比全華班的香港Ｕ23，「何Sir」承認「粉紅兵團」在身高、個人質素上的確佔優，理論上要踢得比對方好，但卻未敢因此鬆懈：「香港Ｕ23正在進步當中，都要睇吓邊隊把握力好啲，同埋犯錯少啲。」好消息是中堅金相佑刑滿復出。