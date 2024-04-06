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勇士6連勝附加賽穩陣
昨日NBA常規賽，西岸排第10位的勇士憑「浪花兄弟」奇利湯臣及史提芬居里各自取得29分，加上全隊命中率達58.8%，以133比110擊敗火箭，豪取6連勝。勇士賽後以4場勝差拋離第11位的火箭，季後賽附加賽資格相當「穩陣」。
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