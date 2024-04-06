體育

港隊世界排名跌至157

港隊（左）上月兩鬥烏茲別克皆落敗。 港隊（左）上月兩鬥烏茲別克皆落敗。
港隊（左）上月兩鬥烏茲別克皆落敗。
‧國際足協（FIFA）周四公布最新一期世界排名，上月出戰兩場世盃外圍賽的香港男子足球代表隊，先後於主場及作客不敵烏茲別克，令總分扣減了10.17分，排名亦跌至157位，亞洲計則排第31位。至於「亞洲3強」今次沒有變動，依次序為日本、伊朗和南韓。
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