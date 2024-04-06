香港東方再出擊力求全勝

香港東方今午出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首階段外圍賽第3仗，面對小組榜尾蒙古球隊Bishrelt Metal。賽前兩連勝的東方，已鎖定首名出線，仍力求再下一城，盼挾全勝氣勢迎接下圈。

鎖定首名晉級次階段 香港東方上場憑基拔轟入全隊最高的25分，加上麥洛連（圖）及新援艾臣道夫各自交出「雙雙」，港將梁嘉顯亦貢獻13分，分擔球隊得分重任，完場以79比74擊敗印尼聯賽冠軍柏維拿萬隆，兩連勝後篤定首名出線本月23至26日的次階段外圍賽。隊長陳兆榮呼籲球隊今日小心應戰：「蒙古球隊以防守強硬見稱，加上有主場之利，早就適應天氣及場館，又有球迷支持，表現會有所改善，我們要專注做好自己。」

Bishrelt Metal今屆以蒙古聯賽亞軍身份參賽，隊中較值得留意是30歲尼日利亞籍中鋒Daniel Ochefu，他曾協助維拉諾瓦大學奪得NCAA D1冠軍，並效力過NBA巫師隊一年，之後轉戰NBA發展聯盟及日本、台灣等地聯賽，經驗甚為豐富，預計這位中鋒將與麥洛連及卜聿揚對位。

文：余樂詩