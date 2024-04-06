銀劍賽港男女隊同響勝鼓
本年度「香港七欖」昨日於香港大球場展開，晚上舉行專為亞洲列強而設的「Melrose銀劍賽」，香港男女代表隊首戰皆遇上中國，最終兩支香港代表齊齊勝出，有個好開始。
香港男隊面對中國，開局被對方達陣先告落後，幸在主場球迷打氣下，港隊愈戰愈勇，蔡紀駿兩番達陣作回敬，反超14比5完半場。換邊後港隊擴大差距，但隨後中國兩次達陣得手，一度追至17比19，不過港將成功抵擋中國的反撲，贏19比17敲響勝鼓，今日硬撼宿敵日本。是役兩度達陣的蔡紀駿表示，操練時有為落後定下應對方案，加上球迷打氣才能順利反勝：「球迷開賽後就不停為我們吶喊助威，使大家保持高昂鬥志。」他續稱非常享受在大球場作賽，盼日後就算轉往啟德體育園舉行，仍能維持好氣氛。同日較早上演的女子組賽事，港隊以19比12戰勝中國，今日與泰國交手。
新西蘭連捷展衞冕氣勢
至於上屆男子組銀盃冠軍新西蘭昨午登場，首戰先以12比7反勝勁旅英國，次仗再以22比0大炒阿根廷，兩戰全勝展現衞冕氣勢。
圖／文：鄧文滔、李章杰
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