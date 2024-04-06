傑志迎東方矛盾大對決

傑志前鋒 恩查（藍衫）

「藍鳥」周中在「賽馬會菁英盃」4強絕殺大埔，驚險打入決賽，暫代主教練金東進（Kim）表示球隊士氣高昂，誓言要在東方身上全取3分：「上場未入大軍名單嘅基爾頓同伊高沙托尼，今場可以準備就緒。我哋之前踢亞冠都試過一周多賽，球員喺體能恢復上有經驗，影響唔大。」

恩查：唔會放過任何錦標 傷愈復出的恩查連續兩場擔正，上場對大埔更交出兩次助攻，他表示有信心延續佳態：「我哋已經連贏咗好多場，啱啱對大埔雖然先落後，但我哋冇放棄，大家都好想贏埋剩餘嘅3項錦標。」提到未來動向，這位前奧地利國腳承認完季後未必留隊，但仍未與高層磋商：「養咗14年嘅愛犬上星期離世，對我同屋企人打擊好大，同埋經過18年職業生涯，都想照顧多啲家庭。」

東方上場大勝標準流浪，士氣同樣不俗，主教練盧比度指是役會以不同戰術，應付實力更強的傑志：「我哋之前喺『高級組銀牌』決賽同傑志交過手，如果踢得番嗰場嘅水準，展現出當時嘅態度，已經好滿意。」受肩傷困擾的鐘樂安與洛迪古斯仍上陣成疑。

于楊期待同陳晉一交手 是役有機會倒戈面對舊主傑志，前鋒于楊（Bosley）表示有信心取勝：「我同巴拉克由青年軍開始就踢傑志，感覺好熟。我哋現時狀態同士氣都好好，唔只單單畀壓力對手，係想贏埋。」Bosley尤其希望與老友陳晉一交手：「大家都會熟對方踢法，對到佢會係其中一個最期待嘅時刻。」

東方尖刀 巴科爾（白衫）