on.cc東網直播 港超激鬥雙重享受

標準流浪中場 林遼太（右）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」為大家送上兩場直播賽事，頭場先由近期表現欠佳的標準流浪，坐鎮青衣運動場主場迎戰剛於「賽馬會菁英盃」4強出局的大埔。尾場旺角大球場上演「雙藍會」，傑志為追趕榜首理文，定必火力全開，嘗試攻破東方「銅牆鐵壁」。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

標準流浪重整旗鼓撼大埔 標準流浪近7場聯賽輸了6場，總監李輝立（Philip）承認今季屬於失敗，但他仍鼓勵球員向前看，盡快重新振作：「當然外援搵得差你可以怨我，但有啲係個別球員搵番嚟，佢哋都要負責任，惟有自己落力啲踢去彌補，但依家都冇得怨，唔係咁嘅士氣點樣埋尾？對邊隊都唔夠人踢！」陣容方面，基藍馬及歐陽耀冲可以候命，惟陳耀祖上場領紅要坐波監。

林遼太盼做好連繫角色 林遼太早前因大腿傷患返日本治療，上場始傷愈復出，他坦言狀態仍未回復最佳。球隊近期戰績差勁，是役更要面對大埔，這名日本中場坦言要盡快改善防守：「最近好多失波都係後防犯錯引致，或者唔夠集中，希望我出番嚟之後，改善到華人同外援之間嘅溝通。」

大埔周中於「賽馬會菁英盃」4強力戰下不敵傑志，主教練李志堅承認對球隊士氣難免有影響，並指球隊7日內要應付第3仗，體能會是一大挑戰。大埔首循環曾以1比0小勝流浪，「堅Sir」相信是役戰況依然緊湊：「流浪陣中仲有好多好球員，今場估都係一球上落。」羅振庭與馮冠鳴有傷在身，是役上陣成疑。

鄭子森嚴防伊巴謙樂仔 大埔左閘鄭子森同樣認為流浪陣中仍有不少具質素球員壓陣，尤其要提防一對前鋒組合：「流浪好多時靠伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）數胡，上次我都係同伊巴謙對位，可以話熟悉佢嘅踢法，我相信只要做好部署，就可以贏到。」

大埔守將 鄭子森