現場評述初體驗 學員Nathan：臨場應變要改善

平時經常入場撐本地波的Nathan，對旺角大球場並不陌生，不過今次以評述員身份，來到位於看台頂層的直播媒體空間，他承認心情難免緊張。說到自己最欣賞的本地評述員，Nathan表示是馬啟仁（Keyman），他亦嘗試模仿偶像的風格，但坦言並不容易。直播期間遇到不少挑戰，Nathan說期間亦有試過做出調整，嘗試找出方法去面對不同突發情況：「最有挑戰性係每一球波，每一個攻勢都好快，講得完一邊又趕唔切講另一邊，所以我就選擇轉講啲分析或者球隊近況。」