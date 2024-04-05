賽後場邊訪問球員 學員文嘉靖︰好有挑戰性

感謝導師幫助及包容

是日Cindy除了要負責在半場報道比賽數據，還要在賽後向球員「扑咪」，她認為最難忘的環節還是能夠與球員採訪：「見到今場兩隊攻勢都好激烈，比賽後段都有好多戲劇性時刻，到最後幾分鐘，先知道可以採訪邊個，第一次落球場近距離接觸球員，係好有挑戰性嘅任務，好多謝學員之間互相配合，導師都有提供唔少幫助及包容，令我哋盡量發揮課堂上學到嘅嘢，都希望可以畀球迷知道球員的另一面，同埋踢完場波嘅感受。」