賽後場邊訪問球員 學員文嘉靖︰好有挑戰性
「第11屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）走入旺角大球場，其中學員之一的文嘉靖（Cindy），賽後更有機會與落場比賽的球員親身做訪問，她形容今次經歷破具挑戰性，希望日後能再有機會，透過訪問向球迷展示球員的另一面。
感謝導師幫助及包容
是日Cindy除了要負責在半場報道比賽數據，還要在賽後向球員「扑咪」，她認為最難忘的環節還是能夠與球員採訪：「見到今場兩隊攻勢都好激烈，比賽後段都有好多戲劇性時刻，到最後幾分鐘，先知道可以採訪邊個，第一次落球場近距離接觸球員，係好有挑戰性嘅任務，好多謝學員之間互相配合，導師都有提供唔少幫助及包容，令我哋盡量發揮課堂上學到嘅嘢，都希望可以畀球迷知道球員的另一面，同埋踢完場波嘅感受。」
Cindy相信透過今次經歷，了解到自己不足之處，相信日後在應對採訪工作時能夠更加得心應手：「自己喺同隊友之間嘅配合，以及臨場發揮方面，我都仲有好多嘢要學習，另一方面就係點樣問問題，可以令受訪者覺得舒服，同時問到球迷想知道嘅資訊。」
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