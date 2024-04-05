「背靠背」險勝柏維拿萬隆 香港東方首名在望

香港東方昨日假蒙古出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首階段外圍賽，最終以79比74險勝印尼球隊柏維拿萬隆，取得兩連勝。下場東方將於4月6日對Bishrelt Metal ，如能取勝即以A組首名姿態晉級次階段比賽。■余樂詩報道

香港東方上仗以80比73擊敗馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿，今場變陣出擊，改派吳松峻和葉耀邦擔任正選。甫開戰葉耀邦即助攻基拔跳投得手，但東方之後出現不少失誤，幸企穩陣腳後基拔、麥洛連先後建功，加上陳兆榮外圍放冷箭重拾領先優勢，首節以22比19作結。第2節東方乘勢開火，更打出一段18比6攻勢，半場東方領先46比35。

換邊後，兩軍長達近2分半鐘未有得分，直到基拔射入三分球才打破缺口，萬隆亦不甘示弱，由本土射手Yudha Saputera「Answer 3」。東方愈打愈順，基拔、陳兆榮、朱梓鎔美妙配合得分，中鋒麥洛連更接應基拔邊線傳球「拆你屋」，一度拉開領先優勢至13分，並以64比53進入第4節。

麥洛連︰專注防守致勝 第4節，萬隆積極追分，Yudha Saputera和Brandone Francis於最後36秒更先後轟入三分球，狂追至僅落後5分，東方尾段靠罰球穩住形勢，最終以79比74取得二連勝。

數據方面，東方基拔得全隊最高25分，另加7個籃板，但有7次失誤，梁嘉顯交出13分、2次偷球。至於萬隆三分球威脅頗大，其中Yudha Saputera三分8射5中得16分，Brandone Francis則取全場最高的29分。

連續兩場貢獻雙雙的麥洛連賽後表示，「『背靠背』比賽準備時間不多，我們賽前看了對手的比賽片段，知道他們是很有活力和拚勁的球隊，所以我們也要跟上他們的節奏，努力反擊。今場我們繼續專注防守，最後取得勝利。」

梁嘉顯（右）今仗表現活躍。 萬隆Brandone Francis（右）都有29分進帳。