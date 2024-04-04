巡迴賽一輪遊 沙比暗示「掛Ｑ」

4屆世界冠軍「小丑」沙比透露，他將可能在今季結束後退出桌球壇，周二他在巡迴錦標賽出局後表示：「這樣落去，世錦賽將是我最後一場比賽。」

世錦賽失利即退休 沙比以8比10不敵韋遜，遭遇「一輪遊」，他賽後相當沮喪，並表示本月20日展開的世界錦標賽將是他最後一場比賽：「從開始到結束我都很糟糕，我不配獲勝。」這位李斯特城名將續稱：「我嘗試過，也奮鬥過，但實在太差了，如果這樣落去，我肯定就是這樣（退下）。」

「我感覺很平淡，這是一項大型賽事，如果不能做好準備，那就出了問題，我總是說，如果到了我不喜歡它的地步，那無論是否參賽都無關重要，你是世界第1或是128，我就不會繼續比賽，當你努力練習及比賽都是無意義，若世錦賽表現如此，都要決定了。」

事實上，首次參加巡迴錦標賽的韋遜在首節先後轟出一桿95、98、78及101度，領先5比3，即使沙比曾追近至8比7，但最終他都能以10比8獲勝，並於8強面對中國的張安達。