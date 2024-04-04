獎金達「2字頭」 仙拿意國第一人
今年在網壇表現氣勢的意大利新人王仙拿，開季至今僅輸1仗，其獎金累計已超過2,100萬美元（約1.64億港元），成為網壇史上首位突破總獎金2,000萬美元的意大利球手。
剛首奪邁阿密網賽的仙拿已升做世界「二哥」，為意大利創下歷史，而隨着成績滿滿，獎金亦不斷進帳，這位22歲「超新星」累計總獎金已達21,021,773美元，成為網壇自西班牙小天王艾卡華斯（2,807萬美元）及「一姐」施華德之後，第3位總獎金突破「2字頭」的00後球手。仙拿也是目前總獎金最高的意大利球手，他已拋離總獎金1,818萬美元的前意大利「一哥」霍利尼近300萬。
法網挑戰祖高域「世一」之位
隨着即將展開的紅土賽季，目前「世二」仙拿排名積分為8,710分，僅落後「一哥」祖高域約1,000分，同時領先排第3的艾卡華斯約100分，只要祖高域未能在法網衞冕取足冠軍的2,000分，仙拿又至少殺入決賽，「世一」之位隨時易主，而仙拿開季至今保持22勝1負戰績，能否延續霸氣將令人期待。
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