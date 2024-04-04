獎金達「2字頭」 仙拿意國第一人

剛首奪邁阿密網賽的仙拿已升做世界「二哥」，為意大利創下歷史，而隨着成績滿滿，獎金亦不斷進帳，這位22歲「超新星」累計總獎金已達21,021,773美元，成為網壇自西班牙小天王艾卡華斯（2,807萬美元）及「一姐」施華德之後，第3位總獎金突破「2字頭」的00後球手。仙拿也是目前總獎金最高的意大利球手，他已拋離總獎金1,818萬美元的前意大利「一哥」霍利尼近300萬。