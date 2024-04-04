港協添新合作夥伴 運動員叉足電上機

距離巴黎奧運開幕尚餘約100日，港協暨奧委會昨與機場貴賓室營運商 Collinson簽約成為合作夥伴，為運動員提供免費機場貴賓室服務，讓他們出外參賽時可以「叉足電」，獲邀出席簽約儀式的兩名香港柔道代表李玨穎及王嘉莉，本月將會在香港出戰亞洲柔道錦標賽，為爭奪奧運資格最後一搏。

新合作夥伴將會為港協暨奧委會轄下體育總會、正努力爭取巴黎奧運參賽資格的運動員，免費提供為期一年的Priority Pass電子會籍，帶來遍布145個國家的1,500多個機場貴賓室和旅遊體驗。

李玨穎王嘉莉為衝奧奮戰 至於兩位正為奧運入場券拚搏的李玨穎和王嘉莉，將會出戰本月20日起一連4天於九龍灣會展舉行的亞洲柔道錦標賽「搶分」。二人透露除了世界排名外，他們亦可以利用洲際名額打入奧運，但由於每個國家或地區的奧委會，只得1位選手能夠以此名額「衝奧」，他們之間必須有人能夠以世界排名直入奧運，否則兩名港將「兩個只能活一個」。

其中，王嘉莉又指柔道的奧運積分結算前，尚有4個大賽可以參與，揚言要全力爭勝：「希望在餘下所有賽事盡量贏多幾場，這樣就有機會以較高世界排名入奧運之餘，也會令另1名隊友以洲際名額登上奧運舞台，一舉奪得兩個名額。」