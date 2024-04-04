香港東方攞頭彩今迎戰萬隆

香港東方昨日出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首場比賽，憑基拔貢獻26分及10籃板，以80比73擊敗森美蘭金群利金鹿，今日將會大戰印尼球隊柏維拿萬隆。

香港東方「徐氏兄弟」徐遠成、徐遠征以及蘇利文未有隨隊出征，今場東方正選派出甲一總冠軍成員陳兆榮、梁嘉顯、基拔、麥洛連和卜聿揚，新外援艾臣道夫則先列後備。中鋒卜聿揚首節攻入8分，對手亦有馬來西亞籃球聯賽（MBL）常規賽最有價值球員Jordan Tolbert取8分，東方以23比20領先第1節。第2節金鹿積極反撲，東方始終新陣容默契稍遜，全節只得11分，半場被這支馬來西亞球隊反超前36比34。

基拔雙雙首仗勇挫金鹿 幸好下半場東方基拔爆發，第3節貢獻10分，助球隊打出18比1攻勢，重新領先56比48。第4節金鹿急於搶分，頻頻將東方球員送上罰球線，可惜始終無法扳回敗局，最終香港東方以80比73奏捷。

數據方面，基拔26分、10籃板及5助攻，但有5次失誤，麥洛連緊隨其後取16分及11籃板，卜聿揚亦有12分進帳。賽後贏波功臣基拔表示：「這是球隊近兩個月以來第一次比賽，對手有好多國家隊球員，也有好的外援，很好的一場團隊勝利。這是我第一次來蒙古，感覺很新鮮。」