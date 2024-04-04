陳俊樂90'+8絕殺大埔 傑志大逆轉率先闖決賽

傑志激贏大埔！昨晚「賽馬會菁英盃」首場4強激戰，傑志與大埔會師旺角大球場。今場雙方毫不錫力鬥攻，戰至90分鐘踢成3比3，結果「藍鳥」憑中場陳俊樂在補時8分鐘，接應恩查角球頭槌絕殺，以4比3反勝大埔，率先「叫胡」。

「藍鳥」今場派出石皓心、陳晉一和馬斐3名U22，羅拔圖客串中堅，米基爾墮後支援恩查、祖連奴攻堅，基爾頓未入大軍名單。大埔3名U22則為林志基、王顯琛及潘子希，陳肇鈞、謝臣坐鎮中場，盧卡斯、馬卡雷拿和雷仙奴組成前線三叉戟，另一外援比迪高僅作壁上觀。

大埔甫開賽即採取主動，6分鐘盧卡斯禁區內勁射得手，為球隊先開記錄。19分鐘陳肇鈞一度再將皮球送入網窩，但球證翻查VAR後，指謝臣入球前在中圈附近侵犯米基爾在先，「綠戰士」慘食詐胡。傑志逐漸站穩陣腳，33分鐘成功扳平，祖連奴傳入中路，鄭展龍後上射入。補時階段，加比爾禁區內犯手球，傑志博得12碼，由米基爾操刀破網。不過馬卡雷拿之後連過幾關，再勁抽近柱追和，半場兩隊踢成2比2。

盧卡斯倒戈入兩球 易邊後「藍鳥」換入艾里奧鞏固防守，61分鐘更再有斬獲，恩查落底橫傳，祖連奴門前輕鬆撞入。落後的大埔積極反撲，76分鐘盧卡斯罰球被石皓心撲到再中楣。「綠戰士」未有放棄，84分鐘陳肇鈞禁區內被伊卜拉木庫爾班推跌，球證翻查VAR後判出今場第2記12碼，盧卡斯主射先被石皓心撲出，但這名巴西射手衝前補中。不過戰至補時8分鐘，陳俊樂接應恩查角球頂入，最終助傑志以4比3絕殺大埔，驚險闖入決賽。圖/文：李浚湣、林卓臻