48歲「體操媽媽」力爭9戰奧運

現年48歲的「體操媽媽」卓蘇維迪娜，周一在土耳其舉行的世界盃安塔利亞站勇奪女子跳馬銀牌，然而這位曾參加8屆奧運會的體操傳奇，目前仍未穩奪巴黎奧運入場券，她必須在餘下一項計分賽中成績高於除中、日、韓的選手，才可達成9戰奧運的夢想。

下月亞錦賽搶分最後機會 卓蘇維迪娜曾為救活白血球兒子而奮戰的偉大故事，相信很多體育迷都耳熟能詳，然而隨着兒子病情已痊愈及長大，這位「體操媽媽」近年已為自己而戰，希望真正享受比賽。揚言要為自己出生國家烏茲別克而戰的卓蘇維迪娜，正努力爭取今夏巴黎奧運的參賽資格。

這位曾於1992年獲得全能項目團體金牌的名將，雖於日前世界盃安塔利亞站勇奪女子跳馬銀牌，惟這賽事與奧運積分無關，而她在上月初的巴庫世界盃只跳得第23名，難以爭取累積4站世界盃奧運資格的頭兩位，因此卓蘇維迪娜想如願紀錄性第9度出戰奧運，下月在其家鄉烏茲別克舉行的亞洲錦標賽中的全能項目中，排名高於除了中國、日本及南韓以外的選手，才能獲入場券，而去年亞錦賽她在全能項目的成績只排16位，相信這對她是一個極大挑戰。