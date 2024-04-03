BCL今午開波！香港東方硬撼金鹿

香港東方 張延隆

香港東方今於蒙古烏蘭巴托出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽首場賽事，將與馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿重演ABL 4強戲碼。（周三下午12時30分開賽）

小組首名可直入次階段 亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）前身為FIBA亞冠盃，外圍賽首階段8支東亞及東南亞球隊分成兩組作賽，小組首名將直接晉級4月23至26日舉行的次階段賽事，而小組第2、3名將爭奪餘下兩個出線席位。次階段將進行單循環比賽，前兩名取得BCL Asia正賽資格。

香港東方將以應屆甲一總冠軍身份出戰，這亦是香港時隔20年再有球隊參賽。東方自3月初開操備戰，並加入4名新球員，包括南華前鋒葉耀邦、滿貫控衞吳松峻、陳家豪及外援艾臣道夫，另外亦提拔青年軍球員吳委峻、鍾子豪和鍾志榮上一隊。至於蘇利文因未有特區護照未能隨隊，而隊長徐遠成亦因傷避戰。

香港東方首場外圍賽將遇上馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿，這將是兩隊自去年3月ABL季後賽4強後再次碰頭，香港東方當時以2比0擊敗對手闖進決賽。森美蘭金群利金鹿3名外援之中，2米美籍大前鋒Jordan Tolbert為今季馬來西亞籃球聯賽（MBL）常規賽最有價值球員，此前他亦曾效力台灣SBL、PLG球隊，成為焦點之一。

香港東方 徐遠征 金鹿曾是香港東方的手下敗將。