傑志大埔生死對決

傑志前鋒 祖連奴

「賽馬會菁英盃」今晚會在旺角大球場，上演首場4強激戰，由B組首名傑志惡鬥A組次名大埔。兩隊今季僅曾在港超揭幕戰交手，當時「藍鳥」大勝3球；不過相隔超過7個月，各自陣容變動不少，「綠戰士」實力更大幅提升，今場相信勢有一番激鬥。（周三晚上8時開賽）

傑志在最後一輪分組賽擊敗理文，以首名晉級4強，但暫代主教練金東進強調大埔不容小覷，提醒球員小心應付：「大埔係一支好強嘅球隊，前線嘅盧卡斯、比迪高同雷仙奴都好有質素。當然想90分鐘之內解決對手，因為周末仲有對東方聯賽大戰，希望入到決賽畀年輕球員有更多表現機會。」陣容方面，明加索夫、費蘭度及保羅因傷繼續缺陣。

基爾頓矢志殺入決賽 基爾頓上場貢獻1個入球，更獲選為全場最佳球員（MOM），他表示十分開心，又將勝利送給上場第200次為「藍鳥」上陣的艾里奧。基爾頓續指球隊上下已收拾心情，準備迎接今場4強生死戰：「呢幾日大家練波好專注，雖然大埔好難踢，尤其我嘅好友盧卡斯，重返港超之後表現出色，但我哋唔會懼怕，因為傑志就係傑志，目標殺入決賽。」

分組賽取6勝1和3負成績的「綠戰士」，以A組次名姿態晉級。兩軍繼首輪聯賽之後再碰頭，大埔主教練李志堅認為今場戰況會非常不同：「過去有段時間傑志表現唔係好理想，但見到近期佢哋信心大咗，而我哋依家都肯定好過季初，加上呢場係菁英盃，都好睇雙方青年球員嘅發揮。」U22門將林志基傷愈後已重投操練，今場有望候命，此外王牌前鋒盧卡斯亦坐完波監復出。

盧卡斯倒戈︰只專注入波 有機會倒戈面對舊主的盧卡斯，就希望帶領「綠戰士」向捧起冠軍獎盃的目標邁進：「大埔作為區隊雖然資源唔多，但勝在教練團有豐富奪冠經驗，球員都有好強嘅爭勝心，我同唔少傑志球員都好熟悉，佢哋近年不斷進步，我非常尊重舊東家，但呢場4強戰我只會專注入波。」

傑志左閘 陳晉一 大埔翼鋒 雷仙奴 大埔鐵衞 馬高斯山度士