黃昶熙一箭定江山 港峰搶護級寶貴３分

丙組聯賽周日上演3場第3周補賽，其中離島與港峰合演中游之戰，最終由前港超球員陳銘剛領軍的港峰，憑前鋒黃昶熙上半場射入全場唯一入球，以1比0力克對手，全取寶貴3分。

1:0挫同級對手離島 賽前落後積分榜第10位的離島1分、20戰錄得5勝5和10負有20分的港峰，面對同級對手不敢怠慢，甫開賽即採取主動，不斷向對手施壓。15分鐘，翼鋒馮子騫左路傳中，惜接應的陳凌超門前失機，未能先開記錄。戰至28分鐘，是役擔任防守中場的U20球員封天亮，直線妙傳予前場的馮栩駿，後者再橫傳予黃昶熙射入，為港峰領先1比0。

易邊再戰，落後的離島作出多個換人調動，戰況隨即逆轉。50分鐘，離島球員把握港峰後防解圍失誤，得到射空門的機會，卻未能好好把握。75分鐘，離島球員單刀埋門，港峰門將黃浩然擋出化解危機，之後雙方都未能再增添入球，港峰完場險勝1比0。全取贏波3分的港峰，於積分榜排名連升3位，以23分暫排第8位，護級形勢大好。