黃澤林排名192位創新高 仙拿霸氣封王升做2哥

意大利「新人王」仙拿霸氣停不了，昨日在邁阿密網賽決賽，輕取保加利亞名將迪米杜夫，首奪這項大師賽錦標，世界排名升上第2。至於首次以外卡參加大師賽兼闖入正賽的香港球手黃澤林，最新世界排名亦打入Top 200，位列第192位，創出個人新高。

22歲的仙拿今季強勢彈起，年初首奪澳網後延續強勢，順利殺入屬於ATP 1000級賽事的邁阿密網賽，決賽面對近期回勇的迪米杜夫，仙拿展現「輾壓式」實力，僅花1小時14分鐘，乾淨俐落地直落兩盤6比3及6比1獲勝，捧走今年個人第3項錦標，亦是其生涯第二個大師賽1000級冠軍。

亞軍迪米杜夫重返前10 仙拿封王後表示：「我對自己的成績感到自豪，本周初在賽場上仍有點掙扎，我知道是很艱辛，但自己愈打愈好，今天（決賽）表現真的很好，能夠控制局勢，絕對不易，這兩周確實很美滿。」仙拿最新世界排名已超越西班牙小天王艾卡華斯，升上第二位，創出個人新高，亦是意大利首位「世界2哥」。至於落敗的迪米杜夫亦獲「安慰獎」，在邁阿密網賽連續擊退3位Top 10球手，其世界排名重返前10位第9。

此外，以外卡首次征戰邁阿密網賽的香港1哥黃澤林，於外圍賽連贏兩場後，成為首位打入大師賽正賽的港將，最新世界排名亦大躍進，由原來的212位跳升20級，至生涯新高192位，值得恭喜。